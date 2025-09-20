TEKNOFEST hayalleri gerçeğe dönüştürüyor...

TEKNOFEST'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Başkan Tayyip Erdoğan, "Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. Teknofest'in 13.sünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü Teknofest kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor" dedi.



Küresel marka TEKNOFEST (Takvim.com.tr)



DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

Sınırlarımızı aşan bu başarı için Erdoğan şöyle konuştu: Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Özdemir Bayraktar abimiz ve nicelerinin azmi mücadelesi vardır. Vatanımız için şehit olanların ve gazilerimizin kahramanlığı vardır. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz."



Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.



Teknoloji ve savunma sanayinde dünyada dikkat çeken farklı bir ivme yakalamış durumdayız.



Bize uygulanan tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir.



27 Ağustos'ta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık.



