PODCAST CANLI YAYIN

TEKNOFEST hayalleri gerçeğe dönüştürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’ndaki TEKNOFEST programında konuştu: “Teknofest küresel bir marka oldu. iHA ve SiHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz” dedi

Giriş Tarihi:
TEKNOFEST hayalleri gerçeğe dönüştürüyor...

TEKNOFEST'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Başkan Tayyip Erdoğan, "Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. Teknofest'in 13.sünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü Teknofest kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor" dedi.

Küresel marka TEKNOFEST (Takvim.com.tr)Küresel marka TEKNOFEST (Takvim.com.tr)

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR
Sınırlarımızı aşan bu başarı için Erdoğan şöyle konuştu: Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Özdemir Bayraktar abimiz ve nicelerinin azmi mücadelesi vardır. Vatanımız için şehit olanların ve gazilerimizin kahramanlığı vardır. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz."

Küresel marka TEKNOFEST (Takvim.com.tr)Küresel marka TEKNOFEST (Takvim.com.tr)

Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.

Teknoloji ve savunma sanayinde dünyada dikkat çeken farklı bir ivme yakalamış durumdayız.

Bize uygulanan tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir.

27 Ağustos'ta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık.

Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü Teknofest kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
Borsa İstanbul
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi