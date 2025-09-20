Oktay Kaynarca'dan örnek hareket...

PODCAST CANLI YAYIN

atv’nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de, yarışmacının karşısına çıkan Gazze sorusu gündemoldu... Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi

Terörist devlet İsrail'in Gazze soykırımı artık her yerde... ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de de Gazze'deki soykırım gündem oldu. Yarışmaya katılan Ahmet Atakan Demir isimli yarışmacı, baraj sorularını başarıyla geçti ve 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacının karşısına, "BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" sorusu çıktı. Yarışmacı, soruya 'D- 28' cevabını verdi ve cevap doğru çıktı. Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi! Oktay Kaynarca, bu rakamın sadece resmiyette 28 olduğuna değinerek "Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz" dedi. Oktay Kaynarca Gazze'de yaşanan vahşete, "Dünyanın her yerinde bütün şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor. Bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış. Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz." sözleriyle tepki gösterdi.

