Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Simav (Kütahya)
Tarih: 2025-09-21
Saat: 02:16:22 TSİ
Enlem: 39.23528 N
Boylam: 29.00306 E
Derinlik: 9.49 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-09-21 02:16:22
|39.23528
|29.00306
|9.49
|MW
|4.2
|Simav (Kütahya)
|2025-09-20 23:50:42
|39.16889
|28.19056
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-20 23:47:27
|38.16028
|38.48889
|7.0
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|2025-09-20 23:38:37
|38.52611
|40.22222
|7.0
|ML
|1.7
|Arıcak (Elazığ)
|2025-09-20 23:18:12
|38.27444
|37.83583
|9.1
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|2025-09-20 23:18:11
|35.71528
|28.4875
|22.29
|ML
|2.6
|Akdeniz - [97.46 km] Kaş (Antalya)
|2025-09-20 23:07:21
|39.18806
|28.23806
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)