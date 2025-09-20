Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Kütahya'da deprem (Sosyal Medya)



Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Simav (Kütahya)

Tarih: 2025-09-21

Saat: 02:16:22 TSİ

Enlem: 39.23528 N

Boylam: 29.00306 E

Derinlik: 9.49 km



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-09-21 02:16:22 39.23528 29.00306 9.49 MW 4.2 Simav (Kütahya) 2025-09-20 23:50:42 39.16889 28.19056 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-20 23:47:27 38.16028 38.48889 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 2025-09-20 23:38:37 38.52611 40.22222 7.0 ML 1.7 Arıcak (Elazığ) 2025-09-20 23:18:12 38.27444 37.83583 9.1 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 2025-09-20 23:18:11 35.71528 28.4875 22.29 ML 2.6 Akdeniz - [97.46 km] Kaş (Antalya) 2025-09-20 23:07:21 39.18806 28.23806 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)