AFAD açıkladı: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 08:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 9,49 km derinlikte gerçekleşti.
