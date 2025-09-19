Tatbikat sürerken Ankara ikinci bir Navtex yayımladı. Türkiye'nin bildirisine göre, Lozan ve Paris Antlaşmaları gereği silahsızlandırılması gereken 23 Yunan adasında askeri faaliyet yapılamazken, bölgede gerçekleştirilecek herhangi bir tatbikatın "uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu" ve "seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atabileceği" uyarısında bulunuldu.

Atina yönetimi, sözde "caydırıcılık amacıyla" hava, kara ve deniz kuvvetlerini seferber ederek tatbikatı başlattığını açıkladı.

Türkiye 'nin, Piri Reis araştırma gemisinin 10 gün boyunca Ege Denizi'nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürüteceğini duyurarak Navtex yayımlamasının ardından panikleyen Yunanistan bölgede orta ölçekli bir askeri tatbikat başlattı.

YUNAN MEDYASI PANİKLEDİ

Öte yandan Yunan medyası, Piri Reis'in rotasına ilişkin koordinatların Türk ve uluslararası karasularının yanı sıra sözde Yunan kıta sahanlığı ile bazı Yunan karasularını da kapsadığını ileri sürdü.

Denizcilik literatüründe "Navtex yayımlamak", NAVTEX (Navigational Telex) sistemi üzerinden uluslararası denizcilere resmî duyuru yapmak anlamına geliyor.



Yayımlanan Navtex'de şu ifadeler yer aldı:



SEYİR DUYURULARI



Tarih: 17.09.2025



Konu: SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ



NUMARASI: 0880/25



EGE DENİZİ - AKDENİZ



1. TAŞOZ, BOZBABA, İPSARA, SEMADİREK, LİMNİ, MİDİLLİ, SAKIZ, AHİKERYA, SİSAM, İSTANBULYA, RODOS, HERKE, KERPE, ÇOBAN, İLEKİ, İNCİRLİ, KELEMEZ, İLERİYE, BATNOZ, LİPSO, SÖMBEKİ, İSTANKÖY VE KIZILHİSAR (MEİS) ADALARI 1914 ALTI BÜYÜK DEVLET KARARI, 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE 1947 PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI GEREĞİNCE DAİMİ GAYRİ ASKERİ STATÜDE BULUNMAKTADIR. BU NEDENLE BELİRTİLEN ADALARIN KARASULARINDA ASKERİ FAALİYET İCRA EDİLMEMELİDİR.



2. ANCAK ZAMAN İSTASYONLARCA ZAMAN BAZI ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA AYKIRI OLARAK BAHSE KONU ADALARIN KARASULARINI DA İÇEREN SAHALARDA SEYİR EMNİYETİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK ASKERİ FAALİYETLERİN İCRA EDİLECEĞİNE YÖNELİK SEYİR DUYURULARI YAYIMLANMAKTADIR.



3. GAYRİ HUKUKİ DURUM YARATAN VE SEYİR EMNİYETİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK SÖZ KONUSU FAALİYETLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI.