PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Ege'de Navtex yayınladı! Yunanistan'a "Adalar" uyarısı

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınladı. Bildiride 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Ege'de Navtex yayınladı! Yunanistan'a "Adalar" uyarısı

Türkiye'nin, Piri Reis araştırma gemisinin 10 gün boyunca Ege Denizi'nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürüteceğini duyurarak Navtex yayımlamasının ardından panikleyen Yunanistan bölgede orta ölçekli bir askeri tatbikat başlattı.

Atina yönetimi, sözde "caydırıcılık amacıyla" hava, kara ve deniz kuvvetlerini seferber ederek tatbikatı başlattığını açıkladı.

Tatbikat sürerken Ankara ikinci bir Navtex yayımladı. Türkiye'nin bildirisine göre, Lozan ve Paris Antlaşmaları gereği silahsızlandırılması gereken 23 Yunan adasında askeri faaliyet yapılamazken, bölgede gerçekleştirilecek herhangi bir tatbikatın "uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu" ve "seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atabileceği" uyarısında bulunuldu.

Piri Reis araştırma gemisinin 10 gün boyunca Ege Denizi'nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürütecek (AA)Piri Reis araştırma gemisinin 10 gün boyunca Ege Denizi'nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürütecek (AA)

YUNAN MEDYASI PANİKLEDİ

Öte yandan Yunan medyası, Piri Reis'in rotasına ilişkin koordinatların Türk ve uluslararası karasularının yanı sıra sözde Yunan kıta sahanlığı ile bazı Yunan karasularını da kapsadığını ileri sürdü.

Denizcilik literatüründe "Navtex yayımlamak", NAVTEX (Navigational Telex) sistemi üzerinden uluslararası denizcilere resmî duyuru yapmak anlamına geliyor.


Yayımlanan Navtex'de şu ifadeler yer aldı:

SEYİR DUYURULARI

Tarih: 17.09.2025

Konu: SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ

NUMARASI: 0880/25

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 0880/25

EGE DENİZİ - AKDENİZ

1. TAŞOZ, BOZBABA, İPSARA, SEMADİREK, LİMNİ, MİDİLLİ, SAKIZ, AHİKERYA, SİSAM, İSTANBULYA, RODOS, HERKE, KERPE, ÇOBAN, İLEKİ, İNCİRLİ, KELEMEZ, İLERİYE, BATNOZ, LİPSO, SÖMBEKİ, İSTANKÖY VE KIZILHİSAR (MEİS) ADALARI 1914 ALTI BÜYÜK DEVLET KARARI, 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE 1947 PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI GEREĞİNCE DAİMİ GAYRİ ASKERİ STATÜDE BULUNMAKTADIR. BU NEDENLE BELİRTİLEN ADALARIN KARASULARINDA ASKERİ FAALİYET İCRA EDİLMEMELİDİR.

2. ANCAK ZAMAN İSTASYONLARCA ZAMAN BAZI ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA AYKIRI OLARAK BAHSE KONU ADALARIN KARASULARINI DA İÇEREN SAHALARDA SEYİR EMNİYETİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK ASKERİ FAALİYETLERİN İCRA EDİLECEĞİNE YÖNELİK SEYİR DUYURULARI YAYIMLANMAKTADIR.

3. GAYRİ HUKUKİ DURUM YARATAN VE SEYİR EMNİYETİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK SÖZ KONUSU FAALİYETLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Trendyol
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Aşk ve Gözyaşı
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların