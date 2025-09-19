İstanbul’da yeni nesil çeteler polis kıskacında! A Haber çarpıcı detaylara ulaştı

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın edindiği bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden örgütlenen suç çetelerine peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, çetelerin hedef seçtikleri kişileri önce dijital platformlarda tehdit ettiği, ardından silahlı saldırılar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yeni nesil suç örgütleri polis kıskacında (A Haber ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYADAN TUTTULAR

Zeytinburnu'nda yaşanan olay, bu yöntemin çarpıcı bir örneği oldu. Bir sağlık merkezinin önünde montunun altına sakladığı uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen zanlının, hedefini tanımadığı ve bir çete tarafından sosyal medya üzerinden yönlendirildiği belirlendi.