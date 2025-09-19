PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da yeni nesil çeteler polis kıskacında! A Haber çarpıcı detaylara ulaştı

Sosyal medya üzerinden örgütlenip tehdit ve silahlı saldırılar düzenleyen çetelere yönelik operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Zeytinburnu’ndaki saldırının ardından yapılan takipte plakasız motosiklet polisi zanlılara ulaştırdı.

Giriş Tarihi:
İstanbul’da yeni nesil çeteler polis kıskacında! A Haber çarpıcı detaylara ulaştı

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın edindiği bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden örgütlenen suç çetelerine peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, çetelerin hedef seçtikleri kişileri önce dijital platformlarda tehdit ettiği, ardından silahlı saldırılar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yeni nesil suç örgütleri polis kıskacında (A Haber ekran görüntüsü)Yeni nesil suç örgütleri polis kıskacında (A Haber ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYADAN TUTTULAR

Zeytinburnu'nda yaşanan olay, bu yöntemin çarpıcı bir örneği oldu. Bir sağlık merkezinin önünde montunun altına sakladığı uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen zanlının, hedefini tanımadığı ve bir çete tarafından sosyal medya üzerinden yönlendirildiği belirlendi.

Yeni nesil suç örgütleri polis kıskacında (A Haber ekran görüntüsü)Yeni nesil suç örgütleri polis kıskacında (A Haber ekran görüntüsü)

100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olay sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 saate yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasına ulaştı. Bilgi tüm birimlere iletildi. Beyoğlu'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, üzerinde plaka bulunmayan şüpheli bir motosikleti durdurarak saldırıyla bağlantılı kişileri yakaladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”
Aşk ve Gözyaşı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların