İstanbul’da yeni nesil çeteler polis kıskacında! A Haber çarpıcı detaylara ulaştı

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın edindiği bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden örgütlenen suç çetelerine peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, çetelerin hedef seçtikleri kişileri önce dijital platformlarda tehdit ettiği, ardından silahlı saldırılar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN TUTTULAR
Zeytinburnu'nda yaşanan olay, bu yöntemin çarpıcı bir örneği oldu. Bir sağlık merkezinin önünde montunun altına sakladığı uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen zanlının, hedefini tanımadığı ve bir çete tarafından sosyal medya üzerinden yönlendirildiği belirlendi.
100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Olay sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 saate yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasına ulaştı. Bilgi tüm birimlere iletildi. Beyoğlu'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, üzerinde plaka bulunmayan şüpheli bir motosikleti durdurarak saldırıyla bağlantılı kişileri yakaladı.