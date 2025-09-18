Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST 2025 için bugün (19 Eylül) Atatürk Havalimanı’nda olacağını duyurdu ve tüm vatandaşları alana davet etti.

TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN TEKNOFEST'E KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 için bugün ( 19 Eylül) Atatürk Havalimanı'nda olacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

