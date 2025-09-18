Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN TEKNOFEST'E KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 için bugün ( 19 Eylül) Atatürk Havalimanı'nda olacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.