Başkan Erdoğan kabul etti: 12 Dev Adam ve Fillenin Sultanları Külliye'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adam’ı ve Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Millî Voleybol Takımı dün Külliye’de kabul etti.

Başkan Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Erdoğan, "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, 23 numaralı milli takım formasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Başkan Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Millî Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Takım kaptanlarından Eda Erdem, Erdoğan'a forma hediye etti.

Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonasında ikinci olan 12 Dev Adamı kabul ettiBaşkan Erdoğan Avrupa Şampiyonasında ikinci olan 12 Dev Adamı kabul etti

