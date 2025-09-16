PODCAST CANLI YAYIN

Uçak hızıyla ulaşım treni artık başlıyor

Şu anda Berlin’den Münih’e giden ICE treni, yaklaşık 504 kilometrelik mesafeyi ideal olarak 3 saat 44 dakikada kat ediyor. Hyperloop ile bu mesafe teorik olarak 45 dakikada kat edilecek.

Hollandalı mühendisler, yüksek hızlı tüplerde seyahat etme gibi bilimkurgusal bir fikri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım attı. Hollanda'nın Veendam kentindeki Avrupa Hyperloop Merkezi'nde bir test kapsülü ilk kez şerit değiştirmeyi başardı. Projenin arkasındaki girişim olan Hardt Hyperloop'un kurucu ortağı Tim Houter, "Bu, Hyperloop'un daha da geliştirilmesinde bir dönüm noktası," diyor. Geliştiriciler, daha uzun tüp bölümleriyle 700 km/s'ye varan hızların mümkün olabileceğini vurguluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir yolcu uçağı havada yaklaşık 880 ila 900 km/s hızla uçuyor. Elon Musk'ın da üzerinde çalıştığı Hyperloop, net bir prensibe göre çalışıyor: Kapsüller, minimum sürtünme ve hava direnciyle büyük ölçüde havasız tüplerin içinde kayıyor. Elektrikli bir itme sistemi araçları hızlandırıyor. Yolculuk sadece inanılmaz derecede hızlı olmakla kalmayacak, aynı zamanda sessiz, enerji tasarruflu ve düşük CO emisyonlu olacak. Mevcut test için Veendam'da 420 metre uzunluğunda bir tüp inşa edildi

