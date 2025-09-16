Şantajcı ‘C31K’ üyelerine operasyon: 10 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C 31 K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u, "7545 sayılı siber kanununa muhalefet", "Atatürkün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklandı. Suça sürüklenen 2 çocuk hakkındaysa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

HAYVANLARI CANİCE KATLEDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

Geçtiğimiz yıl emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan bazı C31K üyeleri; Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, Suçlu ve Suçluyu Övmek, Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve Suç İşlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştı.