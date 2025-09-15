CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı! Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret etmişti

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler 'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP 'den istifa ederek AK Parti 'ye katılmıştı.

Başkan Erdoğan ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (AA)

GÜRZEL ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 13 Eylül 2025'te kendisine yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle Emre Mert Kılıç'tan şikâyetçi oldu. Gürzel, Kılıç'ın kişisel hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını, hakaret ve iftirada bulunduğunu ifade etti.

"YAKIŞIR SANA ÖZLEM"

İfade tutanağına göre Gürzel, Kılıç'ın yaptığı paylaşımlarda "Yakışır sana Özlem", "Neler söylüyorum sana Z'lik adası", "Seçmenin emaneti hiçe sayılarak ihanet ederek aldığın görevden istifa et" ve "Kırıntı unutan ve haysiyetini kaldıysa Beykozlu hemşehrilerim adına derhal görevinden istifa et" gibi sözler sarf ettiğini belirtti.

ÖNCEKİ GERİLİMLER DE KAYITLARA GİRDİ

Gürzel ayrıca, daha önce Dost Beykoz adlı internet sitesinde yayımlanan "CHP'den Beykoz Başkan Vekiline Ultimatom" başlıklı haberde de Kılıç'ın kendisine yönelik sert açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Gürzel, bu tür açıklamaların geçmişte de taraflar arasında gerilim yarattığını dile getirdi.