PODCAST CANLI YAYIN

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı! Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret etmişti

AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret eden CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı! Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret etmişti

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Emre Mert Kılıç'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Emre Mert Kılıç'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Başkan Erdoğan ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (AA)Başkan Erdoğan ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (AA)

GÜRZEL ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 13 Eylül 2025'te kendisine yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle Emre Mert Kılıç'tan şikâyetçi oldu. Gürzel, Kılıç'ın kişisel hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını, hakaret ve iftirada bulunduğunu ifade etti.

"YAKIŞIR SANA ÖZLEM"

İfade tutanağına göre Gürzel, Kılıç'ın yaptığı paylaşımlarda "Yakışır sana Özlem", "Neler söylüyorum sana Z'lik adası", "Seçmenin emaneti hiçe sayılarak ihanet ederek aldığın görevden istifa et" ve "Kırıntı unutan ve haysiyetini kaldıysa Beykozlu hemşehrilerim adına derhal görevinden istifa et" gibi sözler sarf ettiğini belirtti.

ÖNCEKİ GERİLİMLER DE KAYITLARA GİRDİ

Gürzel ayrıca, daha önce Dost Beykoz adlı internet sitesinde yayımlanan "CHP'den Beykoz Başkan Vekiline Ultimatom" başlıklı haberde de Kılıç'ın kendisine yönelik sert açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Gürzel, bu tür açıklamaların geçmişte de taraflar arasında gerilim yarattığını dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası başladı! Takvim salondan aktarıyor... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Türk Telekom
Emmy Ödülleri'ne damga vuran an! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!