26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...

Giannis Antetokounmpo'nun canlı yayını.

CANLI YAYINDA KUTSALIMIZA KÜFÜR ETTİ

Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, hazımsızlığını çirkin bir şekilde ortaya koydu. Mağlubiyet sonrası açtığı canlı yayında Türk bayrağına küstahça küfür eden Antetokounmpo büyük bir skandala imza attı.

Antetokounmpo, Türk bayrağına, "Şu s*******min Türk bayrağını gözümün önünden çekin." diyerek küfretti.