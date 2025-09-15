PODCAST CANLI YAYIN

26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...

Dünya EuroBasket 2025'te Türkiye - Yunanistan maçını konuşmaya devam ederken yenilgiyi hazmedemeyenler skandal sözlerle sahneye çıktı. Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, 26 sayılık bozgun sonrası açtığı canlı yayında haddini aşarak kutsalımız Türk bayrağına küfretti. Sosyal medyadan ise tepkiler çığ gibi büyüdü...

Giriş Tarihi:
EuroBasket 2025'te oynanan Türkiye - Yunanistan karşılaşmasının yankıları sürüyor. Ay-yıldızlılar Yunanistan karşısında parkeden 68-94 galip ayrıldı.

YUNAN'DA YENİLGİNİN AĞRISI BAŞLADI

Dev mücadeleyi 26 sayı farkla kaybeden Yunanistan'da yenilginin ağrısı başladı.

CANLI YAYINDA KUTSALIMIZA KÜFÜR ETTİ

Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, hazımsızlığını çirkin bir şekilde ortaya koydu. Mağlubiyet sonrası açtığı canlı yayında Türk bayrağına küstahça küfür eden Antetokounmpo büyük bir skandala imza attı.

Antetokounmpo, Türk bayrağına, "Şu s*******min Türk bayrağını gözümün önünden çekin." diyerek küfretti.

Milli gururumuzu hedef alan bu ahlaksız sözler, Türk spor camiasında ve sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kişi Antetokounmpo'ya tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

Yenilgisini hala atlatamıyor, gülün geçin sadece.

Kendini sporcu zanneden bu saygısız "provokatöre" en kısa zamanda gerekli ceza verilmelidir.!!

Saygısız edepsiz sen kimsin bu şekilde konuşabiliyorsun.

