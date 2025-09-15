26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...

EuroBasket 2025'te oynanan Türkiye - Yunanistan karşılaşmasının yankıları sürüyor. Ay-yıldızlılar Yunanistan karşısında parkeden 68-94 galip ayrıldı.
YUNAN'DA YENİLGİNİN AĞRISI BAŞLADI
Dev mücadeleyi 26 sayı farkla kaybeden Yunanistan'da yenilginin ağrısı başladı.
CANLI YAYINDA KUTSALIMIZA KÜFÜR ETTİ
Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, hazımsızlığını çirkin bir şekilde ortaya koydu. Mağlubiyet sonrası açtığı canlı yayında Türk bayrağına küstahça küfür eden Antetokounmpo büyük bir skandala imza attı.
Antetokounmpo, Türk bayrağına, "Şu s*******min Türk bayrağını gözümün önünden çekin." diyerek küfretti.