Otomobil nehre uçtu: Anne ile çocuğu öldü doktor baba yaralandı

GÜLŞAH KARAMAN KIYAK. (İHA)

Kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak'ın, bir dönem Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı, ardından OMÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nü kazandığı ve burada eğitimine devam ettiği öğrenildi.