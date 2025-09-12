Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçması sonucu anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralı kurtuldu.

Kaza, Asarkale mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran sürücü Serdar Kıyak hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak otomobilde bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları sudan çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı Cüneyt Gelmez tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Kazada ailesini kaybeden Dr. Serdar Kıyak'ın, bir dönem Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı, ardından OMÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde eğitimine devam ettiği öğrenildi.