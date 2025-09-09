İzmir Balçova’da polis merkezine pompalı tüfekli saldırı: 2 şehit, saldırgan yakalandı

İzmir'in Balçova İlçesi'nde polis merkezine gelen 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.B., oturduğu mahalledeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenledi. E.B.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği babasının 10 sene önce satın aldığı ortaya çıktı. Herhangi bir suç kaydı olmayan E.B.'nin ilk olarak nöbet kulübesindeki polis memuru Hasan Akın'ı, daha sonra polis merkezinin yanındaki lojmanda kalan 1. sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i şehit etti.

Saldırgan polis merkezine böyle girdi (Takvim.com.tr)

Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Ayrıca saldırıyla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. Görgü tanıkları, "2 tane ses bombası attı, komşuyu elinden vurdu, babasını biz uyandırdık." dediler.

SALDIRI BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Görgü tanıkları olayı şöyle anlattı: "Saldırgan sırtında tüfekle polis merkezine ilk saldırısını yapıyor. Oradan binalara ateş ediyor. Silah seslerini duyup polis merkezi üzerinde kalan emniyet müdürü, aşağıda olanları öğrenmek için yatağından çıkıp alt kata inince onu da şehit ediyor. Saldırganın oturduğu apartman merkeze çok yakın yerde ikinci katta. Evde olan babası aşağıya iniyor ve oğlunu görünce bayılıyor. Komşusu 'Aşağıda' deyince ona sıkıyor. Sonra koşarak evine doğru gidiyor. Babasını komşular uyandırıyor. Polis arabasında oğlunu görünce bayılıyor. Üzerinde maske ve sırt çantası olan saldırganın maskesini yine komşular çıkarıyor. Bir temizlik işçisi yaralanan saldırganın yanına yaklaşıp müdahale ediyor."

Saldırganın yakalanma anı (Takvim.com.tr)

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN BABA EVİNE ACI DÜŞTÜ



İzmir'in Balçova İlçesi'nde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in, Bursa'da ailesinin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Aydemir'in ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, İnegöl İlçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evin önünde toplandı.