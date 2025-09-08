Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.
Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.
Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.
Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.
EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ
Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Berfu Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Hatipoğlu'nun, tek başına uçuş yaptığı sırada kazanın yaşandığı bildirildi.
TARLA SAHİBİ: BAŞÜSTÜ ÇAKILDI
Uçağın düştüğü tarlanın sahibi evli ve 2 çocuk babası Ali Çoban (66), "Evime 200 metre uzakta bir bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm. Başüstü yere çakıldı, tarlama düştü. Hemen olay yerine koştum. Benzin kokuyordu. Benzin kokusunu alınca patlama olma ihtimaline karşılık kimseyi yaklaştırmadım. Hemen ekiplere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içerisinde geldi. Uçaktan egzoz dumanı gibi duman çıkarıyordu ama alev yoktu" dedi.