Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Torbalı'da pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Berfu Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Hatipoğlu'nun, tek başına uçuş yaptığı sırada kazanın yaşandığı bildirildi.

Berfu Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)Berfu Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

TARLA SAHİBİ: BAŞÜSTÜ ÇAKILDI

Uçağın düştüğü tarlanın sahibi evli ve 2 çocuk babası Ali Çoban (66), "Evime 200 metre uzakta bir bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm. Başüstü yere çakıldı, tarlama düştü. Hemen olay yerine koştum. Benzin kokuyordu. Benzin kokusunu alınca patlama olma ihtimaline karşılık kimseyi yaklaştırmadım. Hemen ekiplere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içerisinde geldi. Uçaktan egzoz dumanı gibi duman çıkarıyordu ama alev yoktu" dedi.

İzmir Torbalı'da eğitim uçağı düştü (Takvim Foto Arşiv)İzmir Torbalı'da eğitim uçağı düştü (Takvim Foto Arşiv)

İRTİFA KAYBEDİP TARLAYA ÇAKILDI

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
