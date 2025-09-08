İzmir'de 16 yaşındaki saldırganın hain saldırısıyla şehit düşen Muhsin Aydemir'in ailesine acı haber verildi

İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu. Şehit olan polislerden birinin 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in olduğu öğrenildi.

Son dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında! | İşte yakalanma anı Aydemir'in evinin olayın yaşandığı sokakta olduğu ve izinde olduğu öğrenildi. Aydemir, sokaktan gelen sesler üzerine dışarıya çıkmış ve saldırganla çatışmıştı. ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.