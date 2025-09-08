İzmir'de 16 yaşındaki saldırganın hain saldırısıyla şehit düşen Muhsin Aydemir'in ailesine acı haber verildi

İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu. Şehit olan polislerden birinin 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in olduğu öğrenildi.
Aydemir'in evinin olayın yaşandığı sokakta olduğu ve izinde olduğu öğrenildi. Aydemir, sokaktan gelen sesler üzerine dışarıya çıkmış ve saldırganla çatışmıştı.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1'inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.