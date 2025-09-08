PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de 16 yaşındaki saldırganın hain saldırısıyla şehit düşen Muhsin Aydemir'in ailesine acı haber verildi

İzmir Balçova'da 16 yaşındaki saldırganın şehit ettiği 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehadet haberi Bursa'daki ailesine verildi. Muhsin Aydemir'in baba evinde Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu. Şehit olan polislerden birinin 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in olduğu öğrenildi.

Son dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında! | İşte yakalanma anıSon dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında! | İşte yakalanma anı

Aydemir'in evinin olayın yaşandığı sokakta olduğu ve izinde olduğu öğrenildi. Aydemir, sokaktan gelen sesler üzerine dışarıya çıkmış ve saldırganla çatışmıştı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (AJANSLAR)1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (AJANSLAR)

Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1'inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)

ŞEHİT ATEŞİ BURSA'YA DÜŞTÜ
Sabah saatlerinde Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.

Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)

Baba İlhan Aydemir, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.

Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)



Muhsin Aydemir'in baba evinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)Şehit ateşi Bursa'ya düştü (İHA)

Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT MUHSİN AYDEMİR KİMDİR?
Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, Türk Polis Teşkilatı'nın deneyimli ve saygın isimlerinden biriydi. Uzun yıllar boyunca emniyet teşkilatında çeşitli kademelerde görev yapan Aydemir, özellikle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü gibi kritik birimlerde önemli sorumluluklar üstlenmişti. Mesleki hayatı boyunca gösterdiği özveri ve kahramanlıkla tanınan Aydemir, teşkilat içinde sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak biliniyordu.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum