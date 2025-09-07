Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Terörsüz Türkiye konusunda parti olarak çalışmaların illerde de devam ettiğini söyleyen Ömer Çelik, "Bu yaz dönemi içerisinde AK Parti teşkilatları 7 gün 24 saat sahadan çekilmeden Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirmek üzere çalışıyor" dedi. Çelik, "Vatandaşlarımızın soruları, eleştirileri, istek ve önerileri başımız üzerinedir. Genel Merkez'de bir data oluşturuluyor. 25 Şubat günü İstanbul'da olacağız. 26 Şubat'ta da Genel Başkanımızın katılacağı bir program olacak" ifadelerini kullandı.

