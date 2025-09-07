PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Terörsüz Türkiye konusunda parti olarak çalışmaların illerde de devam ettiğini söyleyen Ömer Çelik, "Bu yaz dönemi içerisinde AK Parti teşkilatları 7 gün 24 saat sahadan çekilmeden Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirmek üzere çalışıyor" dedi. Çelik, "Vatandaşlarımızın soruları, eleştirileri, istek ve önerileri başımız üzerinedir. Genel Merkez'de bir data oluşturuluyor. 25 Şubat günü İstanbul'da olacağız. 26 Şubat'ta da Genel Başkanımızın katılacağı bir program olacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye konusunda parti olarak çalışmaların illerde de devam ettiğini söyleyen Ömer Çelik, "Bu yaz dönemi içerisinde AK Parti teşkilatları 7 gün 24 saat sahadan çekilmeden Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirmek üzere çalışıyor" dedi. Çelik, "Vatandaşlarımızın soruları, eleştirileri, istek ve önerileri başımız üzerinedir. Genel Merkez'de bir data oluşturuluyor. 25 Şubat günü İstanbul'da olacağız. 26 Şubat'ta da Genel Başkanımızın katılacağı bir program olacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | 7 Eylül 2025 hava durumu
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor