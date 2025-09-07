AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörü Türkiye gündeminden çıkaracağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye konusunda parti olarak çalışmaların illerde de devam ettiğini söyleyen Ömer Çelik, "Bu yaz dönemi içerisinde AK Parti teşkilatları 7 gün 24 saat sahadan çekilmeden Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirmek üzere çalışıyor" dedi. Çelik, "Vatandaşlarımızın soruları, eleştirileri, istek ve önerileri başımız üzerinedir. Genel Merkez'de bir data oluşturuluyor. 25 Şubat günü İstanbul'da olacağız. 26 Şubat'ta da Genel Başkanımızın katılacağı bir program olacak" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösteren Çelik, "Özgür Özel'in önceliği kendi partisi olmalı. Bu kadar köklü parti nasıl bu skandallara düştü ona bakmalı. Davalar CHP'lilerin ihbarı ile açıldı. Özgür Özel'de siyasi pusula problemi var" şeklinde konuştu.