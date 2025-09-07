Sinop ve Tokat’ta Filistin’e destek: “Gazze yalnız değildir”

Sinop ve Tokat 'ta vatandaşlar, Filistin halkına yönelik saldırılara tepki göstermek ve Küresel Sumud Filosu 'na destek vermek amacıyla meydanlarda bir araya geldi. Düzenlenen etkinliklerde İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukaya dikkat çekilirken, dualar edilip destek mesajları verildi.

Sinop ve Tokat'tan Gazze'ye destek mesajları yağdı (AA)

Basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şubesi Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını söyledi. Son saldırılar ve uygulamalarla birlikte Gazze halkının dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Köstek, şunları kaydetti:

"İNSANLIĞIN ONURLU YÜRÜYÜŞÜ"

"Tüm dünya sessizliğe bürünürken vicdan sahibi insanlar Sumud Filosu ile artık sessizliği reddediyor. Bu sefer uluslararası Sumud Filosu bir kutu undan, birkaç paket pirinçten daha fazlasını taşıyor. Akdeniz insanlığın onurlu yürüyüşüne şahitlik ediyor. Uluslararası Sumud Filosu, Gazze'ye yalnızca yiyecek ve ilaç değil, insanlığın vicdanını, onurunu ve direniş iradesini taşıyor.

"İNSANLIĞIN VİCDANINI SUSTURAMAZLAR"

Filistin'in yanında dimdik duran, 44 ülkeden fazla, binlerce aktivistin katılımıyla, 100'e yakın gemi ile bu yolculukta buluşuyor. Katil İsrail bilsin ki, ne abluka, ne barikat, ne de zulüm insanlığın vicdanını susturamaz. Bu sefer, yalnızca bir yardım seferi değil, insanlığın tarih önünde verdiği onur imtihanıdır. Buradan dünyaya ilan ediyoruz. Gazze yalnız değildir, soykırıma karşı susmak, insanlığın kara lekesidir."

Gazze için özgürlük filosu Barselona’dan yola çıktı

HAYIR ÇARŞISI AÇILDI

Köstek'in açıklamasının ardından dualar edilerek, elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceği Hayır Çarşısı açıldı. Tokat'ta da TÜGVA Temsilciliği ve Milli İrade Platformu üyeleri Tarihi Ali Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Burada, Gazzeliler için dua edilerek Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları verildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.