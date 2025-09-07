PODCAST CANLI YAYIN

Sinop ve Tokat’ta Filistin’e destek: “Gazze yalnız değildir”

Sinop ve Tokat’ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in saldırılarını kınayarak Küresel Sumud Filosu’na destek verdi. Etkinliklerde dualar edilirken, “Gazze yalnız değildir, insanlığın onur imtihanı sürüyor” mesajı verildi.

Giriş Tarihi:
Sinop ve Tokat’ta Filistin’e destek: “Gazze yalnız değildir”

Sinop ve Tokat'ta vatandaşlar, Filistin halkına yönelik saldırılara tepki göstermek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla meydanlarda bir araya geldi. Düzenlenen etkinliklerde İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukaya dikkat çekilirken, dualar edilip destek mesajları verildi.

Sinop ve Tokat'tan Gazze'ye destek mesajları yağdı (AA)Sinop ve Tokat'tan Gazze'ye destek mesajları yağdı (AA)

Basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şubesi Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını söyledi. Son saldırılar ve uygulamalarla birlikte Gazze halkının dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Köstek, şunları kaydetti:

"İNSANLIĞIN ONURLU YÜRÜYÜŞÜ"

"Tüm dünya sessizliğe bürünürken vicdan sahibi insanlar Sumud Filosu ile artık sessizliği reddediyor. Bu sefer uluslararası Sumud Filosu bir kutu undan, birkaç paket pirinçten daha fazlasını taşıyor. Akdeniz insanlığın onurlu yürüyüşüne şahitlik ediyor. Uluslararası Sumud Filosu, Gazze'ye yalnızca yiyecek ve ilaç değil, insanlığın vicdanını, onurunu ve direniş iradesini taşıyor.

Sinop ve Tokat'tan Gazze'ye destek mesajları yağdı (AA)Sinop ve Tokat'tan Gazze'ye destek mesajları yağdı (AA)

"İNSANLIĞIN VİCDANINI SUSTURAMAZLAR"

Filistin'in yanında dimdik duran, 44 ülkeden fazla, binlerce aktivistin katılımıyla, 100'e yakın gemi ile bu yolculukta buluşuyor. Katil İsrail bilsin ki, ne abluka, ne barikat, ne de zulüm insanlığın vicdanını susturamaz. Bu sefer, yalnızca bir yardım seferi değil, insanlığın tarih önünde verdiği onur imtihanıdır. Buradan dünyaya ilan ediyoruz. Gazze yalnız değildir, soykırıma karşı susmak, insanlığın kara lekesidir."

Gazze için özgürlük filosu Barselona’dan yola çıktı

HAYIR ÇARŞISI AÇILDI

Köstek'in açıklamasının ardından dualar edilerek, elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceği Hayır Çarşısı açıldı. Tokat'ta da TÜGVA Temsilciliği ve Milli İrade Platformu üyeleri Tarihi Ali Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Burada, Gazzeliler için dua edilerek Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları verildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

Gazze’ye yardım için denizden büyük çıkışGazze’ye yardım için denizden büyük çıkış
Gazze’ye yardım için denizden büyük çıkış
Gazze için yola çıkan en büyük deniz filosu: 44 ülkeden 30dan fazla gemi Akdeniz’deGazze için yola çıkan en büyük deniz filosu: 44 ülkeden 30dan fazla gemi Akdeniz’de
Gazze için yola çıkan en büyük deniz filosu: 44 ülkeden 30'dan fazla gemi Akdeniz’de
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye - İtalya | CANLI
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor