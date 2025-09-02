Gazze için yola çıkan en büyük deniz filosu: 44 ülkeden 30'dan fazla gemi Akdeniz’de

Uluslararası aktivistler, terörist devlet İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla daha önce Madleen ve Hanzala isimli gemilerle gerçekleştirilen iki ayrı teşebbüsün ardından bu defa Gazze için şimdiye kadarki en büyük deniz misyonunu organize etti. Dünya genelinde 44 ülkeden yaklaşık 30 gemi Gazze'ye doğru İtalya ve İspanya limanlarından yola çıktı.

İnsani yardım çalışanları, doktorlar, sanatçılar, din adamları, hukukçular ve denizcilerin de bulunduğu 300 kişi Küresel Sumud Filosu'yla dünyaya İsrail'in soykırım yaptığını ilan ediyor. Organizatörler, Gazze'ye hareket eden filo dahilindeki gemilerin sayısının Tunus'ta filoya katılacak yeni gemilerle birlikte 50'yi aşacağını ifade ediyor. Netanyahu hükümeti, gemileri engellemek için Tel Aviv'de birçok toplantı yaptı. Bu yıl uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla organize ettikleri Madleen gemisi, 9 Haziran'da İsrail ordusu uluslararası sularda engellenmişti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK

Küresel Sumud Filosu'na Hollywood'un önemli oyuncuları Javier Bardem, Susan Sarandon, Richard Gere de destek verdi.