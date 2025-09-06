KPSS SINAV SÜRESİ | 2025 KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? A Grubu Genel Yetenek Kültür oturum saati

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025 KPSS lisans sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek–Genel Kültür testin sınav süresi merak ediliyor. Kamuda görev almayı hedefleyen adayların gözü 7 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS sınav saatinde. Peki KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 2025 KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu oturumlarının tarihleri belli oldu. Genel Yetenek–Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00 itibarıyla sona ereceği için, zamanında salonda hazır bulunmaları gerekiyor. Alan Bilgisi sınavları ise iki ayrı günde yapılacak. İlk oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, ikinci oturum ise 14 Eylül 2025 Pazar günü yine saat 10.15'te başlayacak. Tüm oturumlarda sınav süresi 130 dakika olacak ve sınav 12.25'te tamamlanacak.