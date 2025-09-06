PODCAST CANLI YAYIN
KPSS SINAV SÜRESİ | 2025 KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? A Grubu Genel Yetenek Kültür oturum saati

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2025 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü başlıyor. Adaylar, KPSS A Grubu sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS sınav süresi ve oturum saati.

Giriş Tarihi :06 Eylül 2025 , 21:27
2025 KPSS lisans sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek–Genel Kültür testin sınav süresi merak ediliyor. Kamuda görev almayı hedefleyen adayların gözü 7 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS sınav saatinde. Peki KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025 KPSS A Grubu oturumlarının tarihleri belli oldu. Genel Yetenek–Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00 itibarıyla sona ereceği için, zamanında salonda hazır bulunmaları gerekiyor.

Alan Bilgisi sınavları ise iki ayrı günde yapılacak. İlk oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, ikinci oturum ise 14 Eylül 2025 Pazar günü yine saat 10.15'te başlayacak. Tüm oturumlarda sınav süresi 130 dakika olacak ve sınav 12.25'te tamamlanacak.

KPSS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) için adaylara toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika verilecek.

Böylece sınav 10.15'te başlayacak ve 12.25'te tamamlanacak. Sınava katılacak adayların, süre yönetimi ve sınav kuralları konusunda dikkatli olmaları bekleniyor.

2025 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ

KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim 2025'te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.



