İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin tedbirler!

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 3 milyona yakın öğrenci ile 170 binden fazla öğretmen saat 10.00 itibariyla ders başı yapacak. Saat 10.00'da başlayan eğitim saat 15.00'de sona erecek. İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenliği için okul önleri ve çevrelerinde geniş güvenlik tedbirleri alındığını açıkladı.

3 BİN 151 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Tedbirler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel görev yapacak, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri okulların giriş-çıkış saatlerinde sahada olacak. Trafik ve asayiş uygulamaları da eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız sürecek.

"MOBİL OKUL TİMLERİ 47 EKİPLE SAHADA OLACAK"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde 3 milyona yakın öğrencimiz ve 170 binden fazla öğretmenimiz ders başı yapacak. İstanbul Valiliği olarak öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce; İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin151 personel ile okul tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecektir. Çocuk Şube Müdürlüğü; Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip önceden belirlenmiş okullarda okul giriş çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacaktır. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına en seri şekilde müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri (M.O.T.), 39 İlçede 47 ekiple aralıksız görev yapacaktır. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, 331 ekiple (Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Personelleri ile) eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarına aralıksız olarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

"OKUL ÇEVRELERİNDE 145 TİM 404 PERSONEL"

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Trafik Denetleme- Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro Ekipleri; okullların açıldığı 8 Eylül Pazartesi gününden 19 Eylül Cuma gününe kadar 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli unsur (Şahin), 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personelle trafik tedbiri uygulayacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerine de aralıksız devam edecek. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı 10 ekip kavşak ve meydanlarda ayrıca, okul önü ve çevrelerinde giriş-çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla uygulama yapacak.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de, okulların açıldığı 8 Eylül Pazartesi günü ve sonraki günlerde sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda ve okul çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personel olacak şekilde, çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapacak. Jandarma ekipleri okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapmaya devam edecek.

Açıklamada ayrıca, okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan denetimlerin okulların açılmasıyla yoğun şekilde devam edeceğine de değinildi.