Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı

Bozcaada’ya doğru giderken bir geminin çarpmasıyla parçalanarak sulara gömülen teknesinin 68 metre dipteki kısmından çıkarılan iş insanı Halit Yukay, dün toprağga verildi. Arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, cenazede sürekli gözyaşı döktü.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlandı. Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı.

Tatlıtuğ'un çok duygulandığı ve ağladığı gözlerden kaçmadı. Ali Dürst, Seda Bakan, Burak Yamatürk Mehmet Aslan, Nefise Karatay, Selim Bayraktar gibi isimler de katıldı. Yukay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze törenine çelenk gönderdi. Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

