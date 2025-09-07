Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 1534 okulun bakımı yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bin 534 okulun denetimli serbestlik sistemi kapsamında yükümlüler tarafından bakımlarının yapıldığını duyurdu.

TOPLUMA KAZANDIRMA HEDEFİ

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ceza adaletinin en önemli amacı, toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemektir. Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir. Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesine ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem veriyoruz.