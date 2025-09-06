Bakırköy'de kafenin çatısından dereye düşen çalışanı itfaiye kurtardı!





HALAT YARDIMI İLE KURTARILDI



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından ve kolundan yaralanan çalışana ulaşamadı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dereye indi. Burhan Temizay sedyeye bağlanarak halat yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaralı çalışana ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de olay ile ilgili soruşturma başlattı.