Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! Savcı Kayhan katil Mustafa Can Gül'ü uyuşturucu bataklığından çıkarmaya çalışmış

Çekmeköy'deki Yeşil Oba Et Mangal isimli restoran, korkunç bir cinayete sahne oldu. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre, cinayeti işleyen Gül, ruhsat sahibinin Bilal Bilgin olduğu restoranda 2 yıl önce garson olarak çalışmıştı.
"MANEVİ SORUMLULUĞU OLAN BİR İŞ YAPIYORUZ"
Savcı Kayhan, kendisini hayattan koparan gencin, uyuşturucudan uzaklaşması için nasihatlerde bulunmuştu. 30 yıl boyunca suçlularla mücadele eden, yakın bir tarihte emeklilik hazırlığı yapan iki çocuk babası savcı, öldürüldüğü gün yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir bu mesleği yapıyorum, son olarak İstanbul Anadolu Adliyesi'nde uzun yıllar Genel Soruşturma Bürosunda hizmet verdikten sonra Gebze'ye aynı büroya tayinim oldu. Yoğun bir şekilde çalışıyordum hiçbir zaman bu durumu sorun etmedim, çalışmayı seviyorum, yaptığımız iş insana dokunuyor vicdani de sorumluluğu büyük. Yaklaşık 8 yıl önce emekli olmak için hak sahibi oldum, bırakabilirdim ama içim el vermedi. Ancak 3 yıl daha çalışıp emekli olmayı düşünüyorum dinlenmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Tabii hayat bu zaman ne gösterir bilinmez.' 'Basının dezenformasyonu önlemede çok önemli yeri var, doğru bilgiyi kamuoyuna aktarmada size önemli görev düşüyor. Yaptığınız meslek hiç kolay değil bizler ne yazık ki seslerimizi duyuramıyoruz. Gece gündüz çalışıp emek veriyoruz neden çünkü insanlara adalet sağlamak için. Emin ol evime dosyalar götürüp uzun yıllar çalıştım aileme ve kendime ayırmam gereken zamanda feragat edip. Neden çünkü hep sorumluluk biliciyle hareket ettim. Hiçbir zaman bundan sitem etmedim kimse beni o koltukta zorla tutmadı. Manevi yükü fazla bir iş yapıyoruz bu da hep beni motive etti" dedi.
BATAKLIKTAN KURTARMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, Savcı Kayhan, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa Can Gül'ü, bu bataktan kurtarmak için çaba sarf etti. Onu topluma kazandırmaya çalıştı. Liseye yazdırdı. Eğitimine destek oldu. Ancak bir süre sonra işten çıkarılan Gül, suça karıştı. 'Kadına şiddet', 'ısrarlı takip' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 3 kaydı bulunan zanlı, 9 Kasım 2024'te tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne girdi. 15 Ocak 2025'te ise tahliye edildi.