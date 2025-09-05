İŞE ALINMAMASINDAN SAVCIYI SORUMLU TUTTU Cezaevinden çıktıktan sonra da aynı restoranda tam zamanlı ve uzun süreli olarak çalışmak istedi. Fakat uyuşturucu kullandığı ve kişilik problemleri olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından isteği reddedilince kendisini daha önce uyuşturucu kullanmaması için uyaran Kayhan'ı, işe alınmamasından sorumlu tuttu. Savcı'nın önceki gün akşam saatlerinde restorana gittiğini öğrendi. Oraya gidip Kayhan'ı yemek yediği sırada tezgâhtan aldığı bıçakla 21.15 sıralarında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Can Gül , gözaltına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmada bir başsavcı vekili ile bir savcı görevlendirildi.

Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! Savcı Kayhan katil Mustafa Can Gül'ü uyuşturucu bataklığından çıkarmaya çalışmış (takvim foto arşiv)

"BOĞAZINI KESTİM"



Mustafa Can Gül, jandarmadaki sorgusunda şunları söyledi: "Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' dedi. Ben de onu ittim, arbede çıktı. İkimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. Bıçak elime geçti, kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken, bıçakla boğazını kestim. Ercan Kayhan'la konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı." Mustafa Can Gül, savcılık ifadesinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah'ın haberine göre de Gül jandarma ifadesinde, "Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını, 150 bin lirayı ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu" dedi.

"ALACAK VERECEK İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"



Korkunç cinayete ilişkin bir başka iddia ise Gül'ün restoranda garson olduğu dönemde, Savcı Kayhan ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve bu nedenle aralarında husumet olduğuydu. Kayhan'ın 38 yıllık arkadaşı ve aile avukatı Selçuk Çevik, aralarında husumet olduğu, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği iddialarını yalanladı. Medyada çıkan alacak verecek yüzünden öldürüldüğü iddialarının doğru olmadığını belirten Çevik, "Aralarında husumet olduğu iddiaları doğru değil. Bu şahıs uyuşturucu madde kullanan biriydi. Ben, 'Bundan bir şey olmaz' dedim ama Ercan onu kazanmaya çalıştı, liseye yazdırdı, okuttu, eğitimine destek oldu. Onu kazanmak için hep yardım ediyordu. Bu kişi orada düzenli çalışmak istiyordu ama sorunlu biriydi, işten çıkarılmasını savcıya bağlayıp ona sardı. Tezgâhtan aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdi" dedi.