Savcı Kayhan cinayetinde yeni detaylar! Katilini uyuşturucu bataklığından çıkarmaya çalışmış

Çekmeköy'deki Yeşil Oba Et Mangal isimli restoran, korkunç bir cinayete sahne oldu. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre, cinayeti işleyen Gül, ruhsat sahibinin Bilal Bilgin olduğu restoranda 2 yıl önce garson olarak çalışmıştı.







"MANEVİ SORUMLULUĞU OLAN BİR İŞ YAPIYORUZ"

Savcı Kayhan, kendisini hayattan koparan gencin, uyuşturucudan uzaklaşması için nasihatlerde bulunmuştu. 30 yıl boyunca suçlularla mücadele eden, yakın bir tarihte emeklilik hazırlığı yapan iki çocuk babası savcı, öldürüldüğü gün yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir bu mesleği yapıyorum, son olarak İstanbul Anadolu Adliyesi'nde uzun yıllar Genel Soruşturma Bürosunda hizmet verdikten sonra Gebze'ye aynı büroya tayinim oldu. Yoğun bir şekilde çalışıyordum hiçbir zaman bu durumu sorun etmedim, çalışmayı seviyorum, yaptığımız iş insana dokunuyor vicdani de sorumluluğu büyük. Yaklaşık 8 yıl önce emekli olmak için hak sahibi oldum, bırakabilirdim ama içim el vermedi. Ancak 3 yıl daha çalışıp emekli olmayı düşünüyorum dinlenmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Tabii hayat bu zaman ne gösterir bilinmez.' 'Basının dezenformasyonu önlemede çok önemli yeri var, doğru bilgiyi kamuoyuna aktarmada size önemli görev düşüyor. Yaptığınız meslek hiç kolay değil bizler ne yazık ki seslerimizi duyuramıyoruz. Gece gündüz çalışıp emek veriyoruz neden çünkü insanlara adalet sağlamak için. Emin ol evime dosyalar götürüp uzun yıllar çalıştım aileme ve kendime ayırmam gereken zamanda feragat edip. Neden çünkü hep sorumluluk biliciyle hareket ettim. Hiçbir zaman bundan sitem etmedim kimse beni o koltukta zorla tutmadı. Manevi yükü fazla bir iş yapıyoruz bu da hep beni motive etti" dedi.







BATAKLIKTAN KURTARMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİ



Hürriyet'te yer alan habere göre, Savcı Kayhan, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa Can Gül'ü, bu bataktan kurtarmak için çaba sarf etti. Onu topluma kazandırmaya çalıştı. Liseye yazdırdı. Eğitimine destek oldu. Ancak bir süre sonra işten çıkarılan Gül, suça karıştı. 'Kadına şiddet', 'ısrarlı takip' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 3 kaydı bulunan zanlı, 9 Kasım 2024'te tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne girdi. 15 Ocak 2025'te ise tahliye edildi.

İŞE ALINMAMASINDAN SAVCIYI SORUMLU TUTTU



Cezaevinden çıktıktan sonra da aynı restoranda tam zamanlı ve uzun süreli olarak çalışmak istedi. Fakat uyuşturucu kullandığı ve kişilik problemleri olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından isteği reddedilince kendisini daha önce uyuşturucu kullanmaması için uyaran Kayhan'ı, işe alınmamasından sorumlu tuttu. Savcı'nın önceki gün akşam saatlerinde restorana gittiğini öğrendi. Oraya gidip Kayhan'ı yemek yediği sırada tezgâhtan aldığı bıçakla 21.15 sıralarında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Can Gül, gözaltına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmada bir başsavcı vekili ile bir savcı görevlendirildi.





"BOĞAZINI KESTİM"



Mustafa Can Gül, jandarmadaki sorgusunda şunları söyledi: "Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' dedi. Ben de onu ittim, arbede çıktı. İkimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. Bıçak elime geçti, kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken, bıçakla boğazını kestim. Ercan Kayhan'la konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı." Mustafa Can Gül, savcılık ifadesinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah'ın haberine göre de Gül jandarma ifadesinde, "Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını, 150 bin lirayı ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu" dedi.

"ALACAK VERECEK İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"



Korkunç cinayete ilişkin bir başka iddia ise Gül'ün restoranda garson olduğu dönemde, Savcı Kayhan ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve bu nedenle aralarında husumet olduğuydu. Kayhan'ın 38 yıllık arkadaşı ve aile avukatı Selçuk Çevik, aralarında husumet olduğu, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği iddialarını yalanladı. Medyada çıkan alacak verecek yüzünden öldürüldüğü iddialarının doğru olmadığını belirten Çevik, "Aralarında husumet olduğu iddiaları doğru değil. Bu şahıs uyuşturucu madde kullanan biriydi. Ben, 'Bundan bir şey olmaz' dedim ama Ercan onu kazanmaya çalıştı, liseye yazdırdı, okuttu, eğitimine destek oldu. Onu kazanmak için hep yardım ediyordu. Bu kişi orada düzenli çalışmak istiyordu ama sorunlu biriydi, işten çıkarılmasını savcıya bağlayıp ona sardı. Tezgâhtan aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdi" dedi.