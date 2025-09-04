Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde akşam saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan daha önceden husumetlisi olduğu Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. 19'luk katil tutuklanarak cezaevine gönderilirken Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Restoranda çalışan görevli, 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül'ün 1 sene önce de restorana gelip taşkınlık çıkardığını anlattı. İşte Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar...
