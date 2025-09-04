PODCAST CANLI YAYIN

Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...

Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde akşam saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan daha önceden husumetlisi olduğu Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. 19'luk katil tutuklanarak cezaevine gönderilirken Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Restoranda çalışan görevli, 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül'ün 1 sene önce de restorana gelip taşkınlık çıkardığını anlattı. İşte Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye bu cinayeti konuşuyor.

Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

19'LUK KATİL TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can Gül adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ KAN DONDURDU: "BİR ANLIK PANİKLE BOĞAZINI KESTİM"

Olay anını soğukkanlılıkla anlatan şüpheli, kalan parasını almak için işletmeye gittiğini ve savcı Kayhan'la aralarında arbede çıktığını söyleyerek, "Bir anlık panikle bıçakla boğazını kestim" dedi.

SAVCI ERCAN KAYHAN CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR

Öte yandan Çekmeköy'de yaşanan cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. ATV Haber olay yerine giderek restoran çalışanıyla görüştü.

"KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM..."

Restoran çalışanı Hacer Durmuş "16 yaşında bizimle çalıştı. 4 sene çalıştı. Uyuşturucu kullandığını gördük. Abim onu koymadı içeri. Ben koştum. Benim çalıştığım mutfağın önünde kanlar içinde abimi yerde gördüm. Bağırdım, ağladım." sözleriyle anlattı.

1 SENE ÖNCE DE RESTORANA GELMİŞ

Aynı zamanda Hacer Durmuş katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün 1 sene önce de restorana geldiğini söyledi.

"BURALARIN CAMINI KIRDI"

Restoranın camını kırdığını anlatan Hacer Durmuş şu ifadeleri kullandı: "Bir sene önce de geldi. Buraların camını kırdı."

KATİLİYLE AYNI KAREDE

Öte yandan katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı.

KAYHAN'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Savcı Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.