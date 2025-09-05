PODCAST CANLI YAYIN

Türk fizikçi Furkan Dölek radyasyon raporları sonrası işten atıldı: ABD’de gözaltında

CERN ve Fermilab’da çalışan Dr. Furkan Dölek, radyasyon sızıntıları ve güvenlik açıklarını rapor ettikten sonra işten çıkarıldı. Kanada’ya yürüyüşle destek çağrısı yapan Dölek, günler sonra ABD’de gözaltına alındı. Ailesi ve Türk yetkililer durumunu yakından takip ediyor.

Türk fizikçi Furkan Dölek radyasyon raporları sonrası işten atıldı: ABD’de gözaltında

ABD'de CERN ve Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek, çalıştığı laboratuvarlarda radyasyon sızıntıları ve güvenlik açıklarını rapor ettiği için işten atıldı.

Dölek, bu durumu protesto etmek için Kanada'ya doğru yürüyerek uluslararası destek çağrısı yaptı. Ancak Dölek bir süre sonra kayboldu. Ailesi ve Türk yetkililer, Dölek'e ulaşmaya çalıştı. Günler sonra Dölek'in ABD gözaltına alındığı açıklandı. Dölek'in New York'taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu'nda tutulduğu ortaya çıktı. Ailesi rahat nefes aldı.

