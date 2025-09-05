CHP’de kayyum krizi büyüyor

Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul eski İl Başkanı Özgür Çelik, yanında 81 ilin il başkanlarıyla birlikte gövde gösterisi yaptı!

Çelik'in "CHP kurtuluş savaşı zamanında Kuvai Milliye ile önce 4 Eylül'de Sivas Kongresinde 9 Eylül'de de resmen kuruldu. Biz 4-9 Eylül karihlerinde kuruluş haftasını kutlamaya hazırlanırken 2 gün önce kayyum açıklandı. Bu karar sonrası 81 ilin CHPİl başkanları destek için geldiler. Biz bu kararı tanımıyoruz." diyerek yaptığı şov, parti içindeki kaosu daha da körükledi.

İLÇE SEÇİMLERİNE TEDBİR

Mahkeme, İstanbul'da mahalle seçimleri tamamlanan CHP'nin, ilçe seçimlerinin durdurulmasını da kararlaştırdı. Bu kapsamda, Esenyurt, Sarıyer ve Ataşehir İlçe seçimlerine tedbir konuldu.