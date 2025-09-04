Sağlığı tehdit eden 28 ürün ifşa edildi: Enerji içeceği ve çayda ilaç çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklittağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün eklendi. Enerji içeceğinde ve zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edilirken, İstanbul'un Esenler ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası karıştırdığı belirlendi.

Bunun yanı sıra, İzmir'in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın, dana sucuklara sakatat karıştırdığı tespit edildi.