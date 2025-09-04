PODCAST CANLI YAYIN

Sağlığı tehdit eden 28 ürün ifşa edildi: Enerji içeceği ve çayda ilaç çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 28 yeni ürün ekledi. Bu ürünlerden 6’sında insan sağlığını tehlikeye atacak unsurlar tespit edildi. İstanbul Esenler’de bir firmanın siyah çaya gıda boyası kattığı, zayıflama çayında ve enerji içeceğinde ise ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı. İzmir Torbalı’daki bir et işletmesinde dana sucuklara sakatat karıştırıldığı belirlendi. Bakanlık, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklittağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün eklendi. Enerji içeceğinde ve zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edilirken, İstanbul'un Esenler ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası karıştırdığı belirlendi.

Bunun yanı sıra, İzmir'in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın, dana sucuklara sakatat karıştırdığı tespit edildi.

