Tekirdağ Ergene'de 25 Haziran 2021'de sağanak nedeniyle derenin taşması ile kıyıda oynayan Burak Önder ve Mustafa Aslan, suya kapılarak hayatını kaybetti. Bu acı ölümlerin ardından savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti, olayda hem Ergene, hem de Tekirdağ belediyelerinin asli kusurlu olduklarını vurguladı. Bu rapor üzerine ölen çocukların aileleri, Tekirdağ Büyükşehir ile Ergene Belediyesi hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı.
Dere faciasında 2 çocuğun ölümü sonrası belediyelere 5 milyonluk tazminat davası
