İzmir'de 32 saatlik su kesintisi mağduriyeti

CHP'li Nurettin Sözen'in İstanbul Belediye Başkanı olduğu 1994 öncesinde kentte ne yağmur yağıyor ne de sular akıyordu. İstanbullular saatlerce mahalle çeşmelerinde sıra bekliyor, birkaç bidon su için kavgalar yapıyordu. Şimdi 33 yıl sonra İzmir'de CHP'li belediyenin yönetiminde durum aynı. 'İsale hattında arıza var' gerekçesiyle 8 ilçede zorunlu olarak 32 saatlik su kesintisi uygulanıyor. Çiğli'de vatandaşlar, kaynak suyunun bulunduğu çeşmede uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakakent Mahallesi'ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye bidon ve damacanalarıyla geldi. Kuyruktaki İsrafil Aslan, 32 saatlik su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Aslan, "İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz" dedi.