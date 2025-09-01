Başkan Çin'de zirvede!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'unu temsil eden Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin kentine gitti. Türkiye, 2012'den bu yana "diyalog ortağı" olduğu ŞİÖ'de devlet başkanı düzeyinde temsil edilirken, Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Çin'i ziyaret ediyor.
Zirve kapsamında Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.
Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti. Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve iş birliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı. Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti. Şi Cinping, "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri" açıklamasını yaptı.
ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. O yıllarda "Şangay Beşlisi" olarak anılan gruba 2001'de Özbekistan'ın da dahil edilmesiyle örgütün kuruluşu gerçekleşti. 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2021'de İran, 2024'te Belarus'un katılımıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı. Moğolistan ve Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken ŞİÖ'nün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkeyle "diyalog ortaklığı" bulunuyor.
ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve ellerinde gül demetleri ve renkli çiçekler bulunan Çinli gençler karşıladı.
Türk heyetindeki isimler şöyle: Hakan Fidan, Alparslan Bayraktar, Mehmet Şimşek, Yaşar Güler, Mehmet Fatih Kacır, Ömer Bolat, Halit Yerebakan, İsmail Faruk Aksu, İbrahim Kalın, Burhanettin Duran.
KİMLER KATILIYOR?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mısır Başbakanı Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Malezya Başbakanı Enver İbrahim.
'MEYDAN OKUMA'
Zirve batı basınında 'Batıya meydan okuma' olarak yorumlandı. BBC bu yorumu sonra sildi. Batı basınında benzer yorumlar yapıldı.
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkan Erdoğan'ı samimi şekilde karşıladı. Ardından iki lider görüşme yaptı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şi Cinping ve eşiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
PEOPLE'S DAILY'E MAKALE YAZDI: DAHA ADİL BİR DÜNYANIN KAPISINI AÇACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in en büyük gazetesi People's Daily'e makale yazdı. Erdoğan'ın yazısında şu ifadeler yer aldı: "Dünyamız bugün tarihin görmediği kadar çok ve karmaşık krizlerle sarsılıyor. Gazze'de yaşananlar, İsrail'in gerçekleştirdiği işgal ve katliam bu gerçeğin en çarpıcı örneklerinden biridir. Filistin Devleti'nin inşası tüm bölgenin kalıcı barışı için hayati önemdedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin öncü bir aktörü olduğu uluslararası toplumun da ortak vicdan ve müşterek çıkarlar etrafında birleşmesinin daha adil ve müreffeh bir dünyanın kapısını açacağına inanıyoruz."