Başkan Çin'de zirvede!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'unu temsil eden Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin kentine gitti. Türkiye, 2012'den bu yana "diyalog ortağı" olduğu ŞİÖ'de devlet başkanı düzeyinde temsil edilirken, Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Çin'i ziyaret ediyor.



Zirve kapsamında Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.



Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti. Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve iş birliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı. Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti. Şi Cinping, "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri" açıklamasını yaptı.

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. O yıllarda "Şangay Beşlisi" olarak anılan gruba 2001'de Özbekistan'ın da dahil edilmesiyle örgütün kuruluşu gerçekleşti. 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2021'de İran, 2024'te Belarus'un katılımıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı. Moğolistan ve Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken ŞİÖ'nün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkeyle "diyalog ortaklığı" bulunuyor.



Şangay İşbirliği Örgütü (Takvim.com.tr)