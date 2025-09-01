18 yaşındaki İbrahim festivalde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin büyük bütçeler ayırarak düzenlediği Çayır Festivali'nde faciayla sonuçlanan bir ihmal yaşandı. Festival alanında dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapıldı. Genç işçinin kalbi durdu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında dondurma tezgâhının işletmecisi Uğur B. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Personel maaşlarını dahi ödemeyen Beykoz Belediyesi'nin, borç batağında olduğu bir dönemde iki festival için 46 milyon TL'lik ihale yaptığı öğrenildi.

Elektrik kablosu (Takvim.com.tr)



18 yaşındaki İbrahim Burgaz'ın canını alan elektrik kablosu bu durumdaydı.