Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar!

Büyük Zafer'in 103'ncü yılı kutlamaları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ziyarette bulundu.
ÖZEL DEFTERE ÖZEL NOT
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Erdoğan deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun."
KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
Anıtkabir ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.
Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek.