Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliğini ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri aldığını vurguladı.

Büyük Zafer'in 103'ncü yılı kutlamaları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ziyarette bulundu.

ÖZEL DEFTERE ÖZEL NOT
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun."

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
Anıtkabir ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek.

Başkan Erdoğandan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidirBaşkan Erdoğandan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir

Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destanAzmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan

