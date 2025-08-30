PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliğini ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri aldığını vurguladı. Başkan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.

Bunlar da Var

Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle