Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliğini ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri aldığını vurguladı. Başkan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.