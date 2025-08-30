Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan

26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını ardında kadar açan Sultan Alparslan'ın kadim mirası, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen büyük bir savaşla sonsuza kadar korundu. Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlatıp 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, en büyük kahramanlık destanlarından oldu.



KIRIK BİR KAĞNI EN BÜYÜK KAHRAMANLIK DESTANI



26 Ağustos sabahı, Afyon Kocatepe'den verilen taarruz emri, kırık bir kağnının üzerine konulan muharebe haritasıyla takip edildi. 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin toprakları emperyalist ülkeler tarafından işgale uğramaya başladı. Türk milleti, tarihinden aldığı millet olma bilinciyle işgale karşı koymaya başladı. 23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürdü. Bütün cephe boyunca saldırıyı sürdüren Türk ordusu, 13 Eylül 1921'de Sakarya ırmağının doğusundan Yunan kuvvetlerini temizledi.