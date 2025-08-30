PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Ersoy Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Ersoy Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kultür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya paylaşımı (X)Kultür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya paylaşımı (X)

"İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.
30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor. Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum."

Bakan Ersoy Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Koza Altın
İsrail’de Türkiye ile ticaret paniği! Siyonist gazete “Sadece savaş zamanlarında böylesi olur” dedi
Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan
Yasin 105 devrede! İsrail Gazze’de topyekün işgale başladı Kassam’dan soykırımcılara büyük darbe geldi
250 milyon euroluk kriz! | Takvim Jose Mourinho'nun ayrılığının perdesini araladı!
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
Miami'de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümünde yeni detay | "Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir"
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Keloğlan’ın Cankız’ının kim olduğunu ilk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik ile...