PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mahmud Abbas’ın vizesinin iptaline tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini diplomasiye zarar veren adaletsiz bir karar olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mahmud Abbas’ın vizesinin iptaline tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı

"ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır. Bu karar, BM'nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM'yi anlamsız kılma çabasıdır. İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin'in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir. Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti'nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi "dünya beşten büyüktür" ve kimse Filistin'in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye'de tören
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
Koza Altın
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat
“İnat Box” ile 14 milyonluk siber vurgun! 21 ilde operasyon 27 tutuklama
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
250 milyon euroluk kriz! | Takvim Jose Mourinho'nun ayrılığının perdesini araladı!
Yasin 105 devrede! İsrail Gazze’de topyekün işgale başladı Kassam’dan soykırımcılara büyük darbe geldi
Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
Miami'de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümünde yeni detay | "Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir"
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Keloğlan’ın Cankız’ının kim olduğunu ilk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik ile...