Askere gitmeden önce yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen İbrahim Çetin hakkında bir gelişme daha yaşandı. Çetin, Çanakkale'de düzenlenen yemin töreninde ailesi ile bir araya geldi.
Çetin, tören sonrası ailesiyle bir araya geldi. Kavuşma anlarında gözyaşları sel olurken, buluşma anlarının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
