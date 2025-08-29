AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir televizyon programına canlı bağlanarak İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in paylaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı: "Esasında bu soykırım şebekesinin kullandığı kavramlara rağmen katliam organizasyonu olduğu nasıl ortaya çıktıysa kullandıkları kavramların da insanlık suçlarını örtbas etmekten kullanılan kavramlardan başka bir şey olmadığı net bir şekilde görüldü" ifadelerini kullandı.



Çelik ayrıca, "Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD'ye ziyaretinde sizce Hamas bir terör örgütü müdür diye sormuştu.

O zaman Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas'a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.

Bu açıklamayı yapan sanıyor ki Hamas eşittir Türkiye dediğinde Türkiye'ye hakaret ediyor. Şu an herkes İsrail ile eşitlenmekten korkar. A eşitir İsrail demek o kişinin insanlık düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu son kullanma tarihi geçmiş bir propaganda. İsimleri sadece katliamla anılan bir şebekeden başka bir şey değiller. Bunları yapanlar modern zamanın nazileridir. Gazze'ye saldırı dünyaya saldırıdır. İsrail katliam ile anılan bir şebekeden ibarettir" açıklamasında bulundu.

