CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar

Bu skandalın son örneği Beyoğlu 'nda yaşandı. Dün akşam (27 Ağustos) Özgür Özel'in Beyoğlu'nda düzenlediği miting için alana gelen bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdı.

CHP Beyoğlu mitinginde bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdı

"Bu pisliği devrim temizler" pankartı açan grup çeşitli sloganlar attı.

Grup adına konuşan bir şahıs, "Biz bu panklartla alana gireceğiz. Çünkü bu pisliği ancak devrimin temizleyeceğiniz biliyoruz" dedi. Şahıs "girin" diye bağırdıktan sonra grup polise saldırdı.