CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi sokakları kaşımaya devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB merkezli yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasının ardından vurgunu perdelemek amacıyla "mitinglere" başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yargı makamlarını hedef alıyor.
DARBE ÇAĞRISI YAPIP POLİSE SALDIRDILAR
Özel'in "sokaksa sokak" çağrısıyla alanlara çağırdığı marjinal gruplar ise polise saldırıyor.
Bu skandalın son örneği Beyoğlu'nda yaşandı. Dün akşam (27 Ağustos) Özgür Özel'in Beyoğlu'nda düzenlediği miting için alana gelen bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdı.
"Bu pisliği devrim temizler" pankartı açan grup çeşitli sloganlar attı.
Grup adına konuşan bir şahıs, "Biz bu panklartla alana gireceğiz. Çünkü bu pisliği ancak devrimin temizleyeceğiniz biliyoruz" dedi. Şahıs "girin" diye bağırdıktan sonra grup polise saldırdı.
POLİS BARİKATLARINA TEKME ATTILAR
Polis barikatlarına tekme atan ve ekiplere vurmaya başlayan grup, sakinleşmedi. O anları saniye saniye de kaydedildi.