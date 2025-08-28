PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar

CHP’nin Beyoğlu’ndaki mitingi skandala dönüştü. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzuk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından vurgunu perdelemek isteyen Özgür Özel "sokaksa sokak" çağrısıyla "mitinglere" başladı. Bu kapsamda Beyoğlu mitingine giden marjinal gruplar, "Bu pisliği devrim temizler" pankartı açıp darbe çağrısı yaparak polise saldırdı. Polis barikatlarına tekme atan ve ekiplerle arbede yaşayan provokatörlerin saldırı anları kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi sokakları kaşımaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

Ekrem İmamoğlu'nun İBB merkezli yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasının ardından vurgunu perdelemek amacıyla "mitinglere" başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yargı makamlarını hedef alıyor.

Özgür Özelden Başsavcıya alçak tehdit: Senin alnını karışlayacağımÖzgür Özelden Başsavcıya alçak tehdit: Senin alnını karışlayacağım
Özgür Özel'den Başsavcıya alçak tehdit: "Senin alnını karışlayacağım"

DARBE ÇAĞRISI YAPIP POLİSE SALDIRDILAR
Özel'in "sokaksa sokak" çağrısıyla alanlara çağırdığı marjinal gruplar ise polise saldırıyor.

Bu skandalın son örneği Beyoğlu'nda yaşandı. Dün akşam (27 Ağustos) Özgür Özel'in Beyoğlu'nda düzenlediği miting için alana gelen bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdı.

CHP’nin Beyoğlu mitinginde skandal

CHP Beyoğlu mitinginde bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdıCHP Beyoğlu mitinginde bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdı

"Bu pisliği devrim temizler" pankartı açan grup çeşitli sloganlar attı.

Grup adına konuşan bir şahıs, "Biz bu panklartla alana gireceğiz. Çünkü bu pisliği ancak devrimin temizleyeceğiniz biliyoruz" dedi. Şahıs "girin" diye bağırdıktan sonra grup polise saldırdı.

CHP Beyoğlu mitinginde bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdıCHP Beyoğlu mitinginde bir grup darbe çağrısı yaparak polise saldırdı

POLİS BARİKATLARINA TEKME ATTILAR
Polis barikatlarına tekme atan ve ekiplere vurmaya başlayan grup, sakinleşmedi. O anları saniye saniye de kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti: "Senin alnını karışlayacağım" tehdidinin hesabı soruluyor
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak'ta kim ne kadar alacak?
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar
CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar
Devletten çözüm hamlesi! Karareis Barajı’nın devreye alınmasıyla Çeşme'de su kesintileri sona erdi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası
Milyonları ilgilendiriyor! Yangın mevzuatına uymayanın ruhsatı iptal edilecek | Son tarih ne zaman?
Spor yazarları Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
ASELSAN'da tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan "Çelik Kubbe" mesajı: Hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail'e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner'e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Galatasaray'da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP'a bildirildi ve İstanbul'a geldi
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor