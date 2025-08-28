PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan bir görüşme de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NELER KONUŞULDU?
Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington'daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

HAZIRIZ MESAJI
Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye'nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

BİR GÖRÜŞME DE ŞAHBAZ ŞERİF İLE!
Başkan Erdoğan bir görüşme de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Pakistan'daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif'e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan görüşmede, Türkiye'nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.

