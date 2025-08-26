PODCAST CANLI YAYIN

İBB borsası soruşturmasında flaş! Avukat Mücahit Birinci hakkında adli kontrol tedbiri

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheliyle cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturmada ifadesi alınan avukat Mücahit Birinci hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Birinci, Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda alınan ifadesi sonrası yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan Birinci, adliyede gazetecilerin soruları üzerine, "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur." ifadelerini kullandı.

