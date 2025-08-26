Boğaziçi yüzme yarışında Rus yarışmacı Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı

İstanbul Boğazı'nda önceki gün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlendi. Beykoz Kanlıca'da başlayan yarış, Kuruçeşme'de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı.

3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov'un çıkmaması üzerine polise bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlattı.

BÖYLE KAYBOLDU

Yarış 10:04'te başladı, son yüzücü 10:54'te suya girdi.

Yarış 2 saat sonra, 12:54'te bitirildi.

Komodor talimatıyla sahada taramasında herhangi bir yüzücü kalmadığı raporlandı.

İlk anda 3 yüzücünün eksik olduğu, sonra bunun tek bir sporcuya indiği belirlendi.