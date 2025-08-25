Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski Meclis başkanları ile bazı baro başkanlarını dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA arşiv)

TOPLANTILAR 27-28 AĞUSTOS'TA

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 27 ve 28 Ağustos'ta TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyon, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 6. toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanlarını dinleyecek.