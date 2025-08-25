PODCAST CANLI YAYIN

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski Meclis başkanları ile bazı baro başkanlarını dinleyecek

TBMM'de Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 27 Ağustos’ta baro başkanlarını, 28 Ağustos’ta ise eski TBMM başkanlarını ağırlayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Komisyon, 27 Ağustos'taki toplantısında TBB Başkanı Erinç Sağkan ile bazı baro başkanlarını, 28 Ağustos'taki toplantısında ise eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'u dinleyecek.

TOPLANTILAR 27-28 AĞUSTOS'TA

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 27 ve 28 Ağustos'ta TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyon, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 6. toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanlarını dinleyecek.

ESKİ BAŞKANLARIN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak 7. toplantısında ise eski TBMM başkanlarının sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak. Toplantının birinci oturumunda Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ikinci oturumunda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop dinlenecek.

