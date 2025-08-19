PODCAST CANLI YAYIN

Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda söz annelerde. Komisyonun bugün yapılacak 4. toplantısında şehit anneleri, Diyarbakır Anneleri ve şehitler ile gazileri temsil eden vakıflar dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Komisyon daha sonra 5. toplantısını icra edecek. Bu toplantıda da Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri'ni dinlenecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için 5 Ağustos 2025 itibariyle mesaisine başladı. Meclis Komisyonu bugün 4. kez toplanacak



Yıl boyu çalışacak olan komisyonun ana gündem maddesi "Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak" olarak belirlendi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyorMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

ŞEHİT YAKINLARI VE DİYARBAKIR ANNELERİ DİNLENECEK

Bu kapsamda 3 toplantı yapan komisyon üyeleri bugün saat 14.00'te yapılacak 4. toplantıda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile Diyarbakır Annelerini dinleyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da toplantıda sunum yapacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyorMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor


CUMARTESİ ANNELERİ MECLİS'E GELİYOR

Öte yandan komisyon 5. toplantısını yarın yapacak.

İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak.

İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyorMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

KANAAT ÖNDERLERİ, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE STK'LAR DAVET EDİLECEK

Ayrıca, bundan sonraki çalışmalarda; konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak üzere kanaat önderleri, çeşitli meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler de Komisyona davet edilecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecekTerörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız'ın şoförü tek tek anlattı | "Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi"
İstanbul'a kısa süreli sağanak sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: O gün kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklar kademeli artacak
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP'den Aydın'a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"