Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için 5 Ağustos 2025 itibariyle mesaisine başladı. Meclis Komisyonu bugün 4. kez toplanacak
Yıl boyu çalışacak olan komisyonun ana gündem maddesi "Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak" olarak belirlendi.
ŞEHİT YAKINLARI VE DİYARBAKIR ANNELERİ DİNLENECEK
Bu kapsamda 3 toplantı yapan komisyon üyeleri bugün saat 14.00'te yapılacak 4. toplantıda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile Diyarbakır Annelerini dinleyecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da toplantıda sunum yapacak.
CUMARTESİ ANNELERİ MECLİS'E GELİYOR
Öte yandan komisyon 5. toplantısını yarın yapacak.
İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak.
İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.