Ticaret Bakanlığı'ndan "kurasız hac" vaadine yaptırım: Para cezası ve reklam durdurma uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kayıt dışı hac programı düzenleyen firmalara yönelik yaptırımlar uygulandığını bildirdi. HAC REKLAMLARI MERCEK ALTINDA Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, resmi prosedürler dışında "hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin", "özel hac vizesi", "kurasız hac" gibi ifadelerle tanıtım yapan bazı acenteleri gündemine aldı. Yapılan inceleme sonucunda, bu aldatıcı reklamlara idari para cezası kesilmesine ve tanıtımların durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı (AA) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA İTİBAR EDİN Açıklamada Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı kapsamında yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen kura ile seçilen vatandaşların hac vizesi alabileceği hatırlatıldı. Usulsüz vaatlere kananların, ticari ya da turist vizeleriyle kutsal topraklara götürülmesi durumunda ibadetlerini yerine getirememe, konaklama ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama, hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sorunlarla karşılaşabileceği vurgulandı. Vatandaşlara, mağduriyet yaşamamaları için "kurasız hac" gibi ilanlara itibar etmemeleri çağrısında bulunulan açıklamada, yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularının esas alınması gerektiği belirtildi.